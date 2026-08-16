Berkay GÜNEŞ - Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL,(DHA) - BURSA Osmangazi'de kamyonun otomobile arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden Zehra Sert, Üsküdar Küçükçamlıca Çilehane Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Sahrayıcedit Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Bursa Osmangazi Demirtaş Çevre Yolu'nda meydana geldi. C.A. yönetimindeki 34 MGE 511 plakalı kamyon, aynı yönde seyreden derginin imtiyaz sahibi Abdullah Sert'in kullandığı 34 AS 1240 plakalı otomobile arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Zehra Sert, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazada Zehra Sert ile eşi Abdullah Sert ve kızları Fatma Sert yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Zehra Sert, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Abdullah Sert ve kızı Fatma Sert'in ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Zehra Sert için bugün Küçükçamlıca Çilehane Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına İstanbul Valisi Davut Gül, eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Sert'in yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Zehra Sert'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Sahrayıcedit Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)