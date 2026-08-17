Ayşe GÜREL- Canan İLRARLAN - Ataberk KURT /İSTANBUL (DHA) - İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında, aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanık, hakim karşısına çıktı. Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında bulunan yeni duruşma salonunda görülen duruşmada, tutuksuz sanıkların savunma yapması bekleniyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, duruşmayı takip etmek için Silivri'ye geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede 'Örgüt lideri' olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu'nun; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Rüşvet', 'Suç gelirlerinin aklanması', 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 'Kişisel verilerin kaydedilmesi', 'Kişisel verileri ele geçirme ve yayma', 'Suç delillerini gizleme', 'Haberleşmenin engellenmesi', 'Kamu malına zarar verme', 'Rüşvet alma', 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'İrtikap', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'İhaleye fesat karıştırma', 'Çevrenin kasten kirletilmesi', 'Vergi usul kanununa muhalefet', 'Orman kanununa muhalefet' ve 'Maden kanununa muhalefet' suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu'nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

ÖZGÜR ÖZEL, SİLİVRİ'YE GELDİ

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, duruşmayı takip etmek için Silivri'ye geldi. Özel'i İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve partililer karşıladı. Salona girmeden önce açıklama yapan Özgür Özel, 'Umudumuz duruşmanın kaldığı yerdeki hukuksuzluğun bugün giderilmesi, Ekrem Başkan'ın biliyorsunuz savunma hakkı elinden alınmıştı. Kendisi 'savunma yapmak istiyorum' dediği halde, bir gün, yarım gün gibi kısa bir süre verilmişti. 'Aksi takdirde susma hakkınızı kullandık kabul edeceğiz' demişlerdi. Türkiye siyasi tarihinin en kritik duruşmalarından birinde, bu Türkiye'de 972 tane ilçenin herhangi bir tanesindeki bir adliye binasında herhangi basit bir davada uygulandığında ilk bozma kararıdır. Verilecek ilk karar bozma kararıdır. Ne yapmaya çalışıyor bilmiyoruz. Duruşmayı sakatlayacak ne olacak? Kendine güvenen bir savcı, kendine güvenen bir hakim adalet dağıtacaklarını düşünenler savunma hakkını kısıtlarlar mı? Demek ki o kadar berbat durumdalar, kendi iddiaları savunulamaz ve çürütülmeye müsait ki, Ekrem Başkan'ın kendisini savunmasına izin vermemeyi tek çare olarak görüyorlar' dedi.

'YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI OLARAK GELDİK'

Özel, 'Tarihin bu noktasına tanıklık etmeye geldik. Yeni parti genel başkanı olarak geldik. Bu sürecin böyle işlemesini istemezdik ama buradaki kumpası kuranlarla aynı büyük planın parçasılar ve bu plan elimizden partiyi almaya kalktı. Buna teslim olmayacağımızı söylemiştik. Bakın görüyorsunuz Yeni Partinin İstanbul İl Başkanı burada, bir ara ana muhalefetten düştünüz diye birtakım valilik tarafından kısıtlamalar uygulanıyordu. Şimdi Ana Muhalefet Partisi'nin il başkanıdır. Bütün ilçe başkanlarımız burada, 39'da 38'i devam ediyor. Bir arkadaşımız da yeni katıldı, hepsi burada. Belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz burada. Yeni Parti dimdik ayakta, partimizi elimizden almak isteyenler ortalıkta yok. Bir kısmı burada savunma hakkını kullandıracak mı, kullandırmayacak mı onu göreceğiz' ifadelerini kullandı. (DHA)