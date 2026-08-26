Türk A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 4'üncü maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti. Milliler bu sonuçla 4'üncü maçında, 4'üncü galibiyetini aldı. Ay-yıldızlılar, grubun son maçında 28 Ağustos Cuma günü Polonya ile karşı karşıya gelecek.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK, MİLLİLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi takip etti. Bakan Bak karşılaşmayı TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Fatih Terim ile birlikte izledi.

Türkiye - Almanya: 3-1

İSTANBUL,(DHA)-

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Fuad Aghayev, Predrag Balandzic

ALMANYA: Sarah Straube, Lina Alsmeier, Camilla Weitzel, Hanna Orthmann, Leana Grozer, Anastasia Cekulaev, Annie Cesar (L) (Patricia Nestler (L), Hannah Kohn, Lena Kindermann, Monique Strubbe, Emilia Weske)

TÜRKİYE: Melissa Vargas, Hande Baladın, Elif Şahin, Deniz Uyanık, Zehra Güneş, İlkin Aydın, Gizem Örge (L), (Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Yaprak Erkek)

SETLER: 21-25, 27-25, 20-25, 19-25

SÜRE: 117 dakika (28, 32, 29, 28)