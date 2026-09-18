İSTANBUL, (DHA)- FENERBAHÇE Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın Türkiye, İtalya, Rusya ve ABD milli takımlarında forma giyen yıldız oyuncuları, yeni sezon öncesi Medicana Ataşehir Hastanesi'nde kapsamlı sağlık kontrolünden geçti. Oyuncuların sağlık kontrolleri sonrasında yeni sezon hazırlıklarına başladığı kaydedildi.

Medicana Ataşehir Hastanesi'nde bir araya gelen Fenerbahçeli voleybolcular; yeni sezon öncesi göz, ortopedi, kardiyoloji, kulak burun boğaz ve dahiliye muayenelerinden geçti. Muayenelerin ardından voleybolculara radyoloji, EKG-EKO-EFOR, solunum fonksiyon testi, kan ve idrar tetkikleri yapıldı.

Avrupa Şampiyonası'nda A Millî Takım formasıyla gösterdikleri başarılı performansla Türkiye'nin göğsünü kabartan Eda Erdem Dündar, Saliha Şahin, Hande Baladın ve Gizem Örge ile birlikte takımın uluslararası yıldızları da yeni sezon öncesi kapsamlı sağlık kontrollerinden geçti.

Fenerbahçe Medicana'nın kadrosunda farklı ülkelerin millî takımlarında forma giyen yıldız voleybolcular da bulunuyor. İtalya Millî Takımı'nın başarılı pasörü Alessia Orro, Rusya Millî Takımı'nın yıldız smaçörü Arina Fedorovtseva ve ABD Millî Takımı oyuncusu Chiaka Ogbogu, yeni sezon öncesinde sağlık kontrollerinden geçen uluslararası yıldızlar arasında yer aldı. Kontrollerin ardından oyuncular yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Voleybolcuların kontrolleri; Medicana Ataşehir Hastanesi hekimleri İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yavuz Kürşat Polat, Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nuri Kurtoğlu, Ortopedi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Bekir Ünal, Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Eken, Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Deniz Marangoz tarafından gerçekleştirildi.