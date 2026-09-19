ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 19 Eylül Gaziler Günü'ne ilişkin mesaj yayımladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Gazilik; vatan sevgisinin, fedakarlığın ve sarsılmaz iradenin en şerefli nişanıdır. 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutluyoruz. Başta Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet, hayattaki gazilerimize de sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz' denildi.

Bakanlık ayrıca, Gaziler Günü'ne özel hazırlanan klibi sanal medya hesabından paylaştı. (DHA)