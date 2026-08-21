Mehmet İNAN-Cennet PORSUK/ MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)-BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde fay hattının kırılması sonucu ortaya çıkan Suuçtu Şelalesi, yılın ilk 7 ayında 51 bin 433 ziyaretçi sayısına ulaştı.

Mustafakemalpaşa ilçesi Çataltepe mevkisinde bulunan ve Karadere altındaki fay hattının çökmesiyle oluşan Suuçtu Şelalesi, ziyaretçi akınına uğruyor. Bursa'ya 125, ilçe merkezine ise 22 kilometre uzaklıkta olup 38 metre yükseklikten akan şelale, yaz aylarının en sıcak günlerinde dahi kurumayıp, misafirlerine unutulmaz manzara sunuyor. Yılın her döneminde farklı güzelliklere bürünen şelaleye gelenler, burada piknik ve doğa yürüyüşü yaptıktan akan suyun önünde bulunan asma köprüde fotoğraf çektiriyor.

100 BİN ZİYARETÇİ BEKLENTİSİ

Dronla görüntülenen Suuçtu Şelalesi, manzarasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Önceleri sadece bölge sakinleri tarafından bilinen, tatilciler tarafından yeni keşfedilen şelale, 2025 yılında 82 bin 151 kişi tarafından ziyaret edilirken, bu sene 7 aylık rakamlarda 51 bin 433 kişiye ulaştı. Özellikle sonbahar ve kış mevsiminde farklı manzaralar sunan Suuçtu Şelalesi'ne ziyaretlerin yıl sonunda 100 bini aşması bekleniyor. (DHA)