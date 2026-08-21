ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanlığı, 2026'nın ilk 7 ayında gerçekleştirilen 3 bin 901 farklı operasyonda, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artışla 71 milyar 913 milyon TL değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nün, kaçakçılıkla mücadele kapsamında uygulamalarını her geçen gün geliştirerek çalışmalarını titizlikle sürdürdüğü belirtildi. 2026 yılının ilk 7 ayında Gümrükler Muhafaza birimlerince gerçekleştirilen 3 bin 901 farklı operasyonda, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 72 artışla 71 milyar 913 milyon TL değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildiği kaydedilerek, 'Gümrükler Muhafaza ekiplerimizin gelişmiş risk analiz sistemleri, teknolojik kontrol altyapısı ve uzman personeliyle yürüttüğü çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen operasyonlar; ülkemizin ekonomik güvenliğinin korunması, haksız rekabetin önlenmesi, toplum sağlığının muhafaza edilmesi ve suç örgütleriyle mücadele açısından önemli sonuçlar ortaya koydu. Yılın ilk 7 ayında gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlar sonucunda; 41,3 ton uyuşturucu madde, 1 milyon 727 bin adet makine aksamı, 923 bin 858 adet elektrik-elektronik eşya, 4 milyon 865 bin adet tıbbi malzeme başta olmak üzere tütün mamullerinden tarihi esere, akaryakıttan tekstil malzemesine kadar çok geniş bir yelpazede kaçak eşya ele geçirildi' denildi.

'TEMMUZDA 8 MİLYAR LİRALIK EŞYA VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ'

Temmuz ayında yürütülen operasyonlarda ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 31 artışla 469 farklı olayda 8 milyar 165 milyon TL değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtilerek, 'Temmuz ayında gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda; 3,3 ton uyuşturucu madde, 73 bin 347 adet tıbbi malzeme, 2,5 ton akaryakıt, 84 adet araç başta olmak üzere tütün mamullerinden tarihi esere, makine aksamından tekstil malzemesine kadar çok geniş bir yelpazede kaçak eşya ele geçirildi. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince; ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabet ortamı oluşturarak ticari işleyişe sekte vuran, toplum sağlığını hedef alarak özellikle gençlerimizi bağımlılık batağına çekmeye çalışan kaçakçılığın hiçbir türüne geçit verilmemektedir. Cumhurbaşkanlığımızca 2026 yılının 'Aile ve Nüfus On Yılı' ilan edilmesiyle üstlenilen sorumluluk bilinciyle; toplumun temeli olan aileyi merkeze alarak her türlü zararlı unsurdan korumak, güçlendirmek ve özellikle gelişim çağındaki çocuklarımızın fiziksel ve psikolojik bütünlüğünü güvence altına almak amacıyla, Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz milletimizin sağlığı ve geleceği için kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat aralıksız ve kararlılıkla sürdürmektedir' ifadelerine yer verildi. (DHA)