ANKARA, (DHA)- YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Özvar, 'Türkiye'nin stratejik alanlardaki iddiasını, bu alanlarda yetiştireceğimiz nitelikli insan kaynağıyla güçlendireceğiz' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin stratejik teknoloji alanlarında ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmeye yönelik Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı'nı duyurdu. YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin bilim ve teknoloji kapasitesini güçlendirmek ve stratejik kalkınma hedefleri doğrultusunda nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla hayata geçirilecek programın ilk yılında, 'Bilişim Teknolojileri', 'Donanım ve Bilgisayar Sistemleri', 'Siber Güvenlik' ve 'Yapay Zeka ve Akıllı Sistemler' olmak üzere dört alanda 550 doktora öğrencisi yetiştirilecek. Programla 5 yılın sonunda yaklaşık 3 bin genç araştırmacının Türkiye'nin stratejik öncelikleri doğrultusunda yetiştirilmesi öngörülüyor.

Genç araştırmacılar aynı zamanda araştırma görevlisi olarak istihdam edilecek. Böylece nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi, araştırma kapasitesinin güçlendirilmesi ve gençlerin akademik kariyere kazandırılması aynı model içerisinde desteklenecek. Türkiye'nin en başarılı gençleri ile ülkenin en güçlü araştırma kapasitesine sahip üniversitelerini buluşturacak programla üniversitelerde üretilen bilginin teknolojiye, ürüne, patente ve ekonomik değere dönüşümünün hızlandırılması, kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikli araştırmacı kapasitesinin artırılması amaçlanıyor.

'STRATEJİK ALANLARDAKİ GÜCÜMÜZÜ NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞIMIZ BELİRLEYECEK'

YÖK Başkanı Erol Özvar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki iddiasını güçlü ve nitelikli insan kaynağıyla destekleyecek yeni bir adım attıklarını belirterek, 'Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı ile gençlerimizi geleceğin kritik teknolojilerinde bilimsel üretimin merkezine taşıyacak; araştırma üniversitelerimizin kapasitesini ülkemizin stratejik hedefleriyle daha güçlü biçimde buluşturacağız' dedi.

Küresel rekabette artık yalnızca teknolojiye sahip olmanın yeterli olmadığını, asıl belirleyici olanın, o teknolojiyi tasarlayacak, geliştirecek ve daha ileriye taşıyacak nitelikli insan kaynağı olduğunu vurgulayan Özvar, 'Türkiye'nin stratejik alanlardaki iddiasını, bu alanlarda yetiştireceğimiz nitelikli insan kaynağıyla güçlendireceğiz' açıklamasını yaptı.

'HEDEFİMİZ YALNIZCA BUGÜNÜN İHTİYACINI KARŞILAMAK DEĞİL'

Savunma sanayiinde Türkiye'nin son yıllarda ortaya koyduğu başarının arkasındaki en önemli unsurlardan birinin yetişmiş insan gücü olduğuna dikkati çeken Özvar, şu ifadeleri kullandı:

'Savunma sanayiinde kendi mühendislerimize, bilim insanlarımıza ve gençlerimizin kabiliyetine güvenerek gerçekleştirdiğimiz büyük dönüşümü şimdi yapay zekaya, siber güvenliğe, çip teknolojilerine ve geleceğin diğer kritik alanlarına taşıyoruz. Hedefimiz yalnızca bugünün ihtiyacını karşılamak değil önümüzdeki 10, 20 yılın teknolojilerini geliştirecek bilim insanlarını bugünden yetiştirmektir. Üniversitelerimizde üretilen bilginin laboratuvarda veya akademik yayınlarda kalmasını değil teknolojiye, ürüne, patente ve ekonomik değere dönüşmesini istiyoruz. Bunun temel şartı güçlü ve nitelikli insan kaynağıdır. Bu programla gençlerimizi stratejik alanlara yönlendirirken aynı zamanda ülkemizin araştırma ve yenilik kapasitesini de büyüteceğiz.' (DHA)

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