İSTANBUL, (DHA)- FATİH Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen 'Bir Milletin Zafer Günleri', 22-30 Ağustos tarihlerinde Topkapı Kaleiçi Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

9 gün sürecek etkinliklerde tarihi canlandırmalar, konserler, geleneksel gösteriler ve çocuklara yönelik programlar vatandaşlarla buluşacak. Her gün 18.00-24.00 saatlerinde gerçekleştirilecek program kapsamında fetih canlandırmaları, Çanakkale Müzesi, at ve poni gösterileri, kılıç-kalkan, okçuluk ve halk oyunlarının yanı sıra faytonlar, meydan çarşısı, oba çadırları, geleneksel tatlar, mezat ve hatıra fotoğraf alanları yer alacak.

Etkinlik süresince mehter ve bando gösterileri ile çeşitli sahne programları ve konserler de düzenlenecek. Program, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gerçekleştirilecek özel etkinliklerle tamamlanacak. Final gününde 'Zafer Kapısı - Köklerden Geleceğe' programının yanı sıra halk oyunları ve çeşitli gösteriler gerçekleştirilecek, sanatçı Esat Kabaklı da konser verecek.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, 'Topkapı, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birinin hafızasını taşıyor. 30 Ağustos'a uzanan bu dokuz günlük programla zaferlerle şekillenen tarihî hafızamızı kültürümüz ve sanatımızla buluşturuyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin geçmişimizi görerek ve yaşayarak tanımalarını istiyoruz. Tüm İstanbulluları Zafer Bayramı coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyoruz' ifadelerini kullandı.

'Bir Milletin Zafer Günleri', 22 Ağustos Cumartesi günü başlayarak 30 Ağustos Pazar gününe kadar Topkapı Kaleiçi Meydanı'nda devam edecek.