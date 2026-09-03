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Kumru ilçesi Pelitli Mahallesi'nden olduğu öğrenilen İsa Öğme'nin cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. (DHA)

Olay, Aşağıyaylacık Mahallesi'nde meydana geldi. Fındık çuvalı taşıyan 3 çocuk babası İsa Öğme, dengesini kaybedip, yaklaşık 30 metrelik yamaçtan yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde Öğme'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

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