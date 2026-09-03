Dursun Mehmet ŞAHİN/ORDU, (DHA)- ORDU'nun Aybastı ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Eyüp Seçgin'i (56) arama çalışmaları 4'üncü günde de devam ediyor.

Aybastı ilçesi Alacalar Mahallesi Şahanlı mevkisinde yaşayan Eyüp Seçgin, 30 Ağustos saat 08.00 sıralarında evinden ayrıldı. Aradan geçen sürede kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. AFAD ve jandarma ekiplerinin yanı sıra bölge halkının da katıldığı çalışmalarda, dağlık ve kırsal alanlar geniş kapsamlı şekilde tarandı. Arama çalışmalarına dron ve arama-kurtarma köpekleriyle de destek verildiği öğrenildi.

Ekipler ve yöre halkının katılımıyla sürdürülen arama çalışmalarının 4'üncü gününde de henüz sonuç alınamadı. Çalışmaların devam ettiği bildirildi. (DHA)