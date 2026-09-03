Dursun Mehmet ŞAHİN/ORDU, (DHA)- ORDU'nun Kumru ilçesinde, kendisinden haber alınamayan Bayram Köse (37) için arama çalışması başlatıldı.

İlçenin Divanitürk Mahallesi Mamaşkırı mevkisinde dün öğle saatlerinde evden ayrılan Bayram Köse'den, bir daha haber alınamaması üzerine yakınları jandarmaya başvurdu. İhbar üzerine Jandarma, AFAD ve Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinden oluşan yaklaşık 35 kişilik ekip, Köse'yi bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin Divanitürk, Korbükü ve Aşağı Mahalle ayrımında sürdürdüğü arama çalışmalarına mahalle halkı da destek verdi. (DHA)