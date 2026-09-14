Veysel TİMDU/İSTANBUL, (DHA)- ESENYURT'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ilk galibiyetini aldı
İçeriği Görüntüle
Kaza, saat 21.00 sıralarında Mevlana Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.(DHA)
Kaynak: DHA