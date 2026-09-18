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Erzurum'da boşanma aşamasındaki çiftin yakınları arasında silahlı çatışma: 1'i polis 12 yaralı / Ek fotoğraflar
Avrupa Gazete
Editör
18.09.2026 - 20:50
Yayınlanma
18.09.2026 - 21:00
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DHA
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Avrupa Gazete
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