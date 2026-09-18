Oktay POLAT/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde boşanma aşamasındaki çiftin yakınları arasında çıkan silahlı çatışmada 1'i polis olmak üzere 5'i ağır 12 kişi yaralandı. Olayın şüphelisi 3 kişi ise yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 16.45 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi Gölbaşı semtinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne silahlı çatışma ihbarı gelmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, 3 kişinin evlerinin balkonundan pompalı tüfek ve tabancalarla ateş ettiğini gördü. İlk giden ekipler şüphelileri etkisiz hale getirmeye çalışırken, olay yerine zırhlı araçlarla özel harekat ve çevik kuvvet timleri sevk edildi. Polis, kısa sürede silahları ateşleyen H.Z., Y.Z. ve A.Z.'yi suç aletleriyle yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin silahlarından çıkan kurşun ve saçmaların isabet ettiği bir polis memuru ile O.Z., F.Z., E.Z., Y.T., B.Z., N.Z., R.Z., E.Z., F.Z., B.Z. ve H.Z. yaralandı. Yararılar, ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Hastanesi ile Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Başından yaralanan polis memurunun sağlık durumunun ağır olduğu ve yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenildi. Öte yandan tedavileri süren yaralılardan O.Z., F.Z., E.Z. ve Y.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

BOŞANMA AŞANMASINDAKİ ÇİFTLERİN YAKINLARI ÇATIŞMIŞ

Çatışmanın, Y.E.T.'nin 17 Eylül'de boşanma aşamasında olduğu eşi Z.T.'yi bıçaklamasından kaynaklandığı iddia edildi. Çatışan tarafların, boşanma aşamasındaki çiftin yakınları olduğu belirtildi. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un da gittiği bölgede olay yeri inceleme ekipleri çok sayıda kovan ve boş kartuş buldu. Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam ediyor. (DHA)