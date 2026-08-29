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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaza, bugün Salıpazarı ilçesinde Bereket Mahallesi 100'üncü Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Ü.D. tarafından park edilen 66 ABL 547 plakalı otomobil, iddiaya göre el freninin çekilmemesi nedeniyle kendiliğinden hareket etmeye başladı. Yoldan çıkan otomobil doğal gaz tesislerinin bulunduğu alana girdi. Otomobil bulunduğu yerden vinçle çıkarıldı.

Emre ÖNCEL/SALIPAZARI (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Salıpazarı ilçesinde el freni çekilmeye otomobil, hareket ederek doğal gaz tesislerinin bulunduğu alana girdi.

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