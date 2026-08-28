Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 14 yıl önce şehit olan Piyade Er Umut Bulut'un annesi Gülbahar Çayıroğlu (67), oğlunun kabri başında dua edip, 'Oğlumu çok özledim. Anneler gününde ilk oğlum gelirdi yanıma. Kır çiçekleri getirirdi. Şimdi sofralarım boş' dedi.

Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolasıyla Samsun Valisi Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, siyasi parti il başkanları, dernek üyeleri Kıranköy ve Asri mezarlıklarındaki şehitlikleri ziyaret etti. Ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Protokol üyeleri şehitlerin kabirlerine çiçek bıraktı, şehit yakınları ile yakından ilgilendi. Şehit yakınlarına baş sağlığı ve sabır dileyen protokol üyeleri, her zaman onların yanlarında olduklarını söyledi.

'OĞLUMU ÇOK ÖZLEDİM'

Şehitlik ziyaretinde bulunan Şehit Piyade Er Umut Bulut'un annesi Gülbahar Çayıroğlu da oğlunun mezar taşındaki fotoğrafını okşadı, dua etti. Oğlunu çok özlediğini belirten Çayıroğlu, 'Bugün ne söyleyebiliriz ki, içimiz buruk. Valimiz ve komutanlarımızın sayesinde bugün bir araya geldik. Ben onları görünce de çok mutlu oluyorum. Ama diyecek hiçbir şeyim yok, boğazım düğümleniyor. Çünkü çok özledim oğlumu' dedi.

Umut olmadan günlerinin hiç geçmediğini ifade eden Çayıroğlu, 'Anneler gününde ilk oğlum gelirdi yanıma. Kır çiçekleri getirirdi. Şimdi sofralarım boş. Kızım da vefat etti. Sofram şimdi daha çok boşaldı. Şimdi günler daha bir boş, daha acılı, daha üzüntülü. Allah'ıma şükürler olsun, şehidimin oğlu var. Şimdi ona sarılıyoruz. Ciğerlerimiz yanıyor. Terör belası asla bitmeyecek. Allah'ın geriden giden çocuklarımıza yardım etsin. Allah onları da bildiği gibi yapsın. Onlar duadan da anlamaz' dedi. (DHA)