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Kaza, sabah saatlerinde Samsun-Ordu kara yolu Muratlı mevkisinde meydana geldi. C.M. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki araziye yuvarlandı. C.M., araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan C.M., itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan C.M.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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