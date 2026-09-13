Gökhan İÇKİLLİ-Emre ÖNCEL-Berkay YILDIZ-Emre ŞAHİNOL/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, gelinlik ve damatlıkla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamaya gelen Mervegül Yılmaz ile Mustafa Kılıç çifti, otobüse davet edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çifte hediye takdim etti.

Samsun Şehir Hastanesi'nin açılış törenine katılmak üzere kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havalimanından kara yoluyla şehir merkezine ilerlerken Tekkeköy ilçesinde halkın ilgisiyle karşılandı. İlçe girişinde toplananlar, otobüsle alandan geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Kalabalığın arasında, düğün günlerinde gelinlik ve damatlıklarıyla bekleyen Mustafa Kılıç ve Mervegül Yılmaz çifti de yer aldı. Kuaför salonundan çıkan çift, düğün salonuna gitmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için Tekkeköy ilçesi girişine geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelin ve damadı otobüse davet edip bir süre sohbet etti. Erdoğan, geline hediye takarken, genç çifte mutluluklar diledi. Hayatlarının en özel gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşan Mustafa Kılıç ve Mervegül Yılmaz, yaşadıkları mutluluk ve heyecanı paylaştı. Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a incir ve Samsunspor forması da takdim edildi. (DHA)