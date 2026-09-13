Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 'Şehir Hastaneleri projesi benim hayalimdi. SSK'lı bir işçi olarak sizler gibi bu kardeşiniz de çok sıkıntılar çekti. Sağlık sistemindeki bu aksaklıkları tıpkı yaşı 40'ın üzerinde olan kardeşiniz gibi ben de tecrübe ettim. Eski Türkiye'nin dili olsa da konuşsa. Bir zaman makinesi olsa da 25-30 sene önce hastanelerin ne durumda olduğunu geçlerimize gösterse. Sağlam girenin hasta çıktığı, ilaçların biri bulunsa diğerinin bulunmadığı, ilaç alabilmek, muayene olabilmek için saatlerce kuyrukta beklenildiği, vatandaşın insan yerine konulmadığı o kötü günleri hep beraber yaşadık' dedi.

Kentte yapımı tamamlanan ve hasta kabulüne başlayan Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı'nın öz kaynaklarıyla hayata geçirilen hastane, 305 bin metrekarelik arazi üzerine kuruldu. Toplam 1458 yatak kapasitesine sahip sağlık kompleksinde, 230 yoğun bakım yatağı ve 320 poliklinik bulunuyor. Hastanede 40 standart ve 1 hibrit olmak üzere toplam 41 ameliyathane yer alıyor. Modern tıbbi teknolojiler ve geniş fiziki imkanlarla hizmet veren hastanenin, Samsun'un yanı sıra çevre illerden gelecek hastalara da kapsamlı sağlık hizmeti sunması hedefleniyor.

Samsun'da yapımı 2020'de başlayan ve bu yıl tamamlanan Samsun Şehir Hastanesi, 9 Mart 2026'da tüm birimleriyle hizmet vermeye başladı. Şehir Hastanesi'nin resmi açılış programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun milletvekilleri Mehmet Muş, Çiğdem Karaaslan, Yusuf Ziya Yılmaz, Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, ilçe belediye başkanları, İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, siyasi parti il başkanları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan programda yaptığı konuşmada, 'İşte dev Samsun Şehir Hastanesi. Laf ola beri gele yok, icraat var. Sıcağa rağmen sevda ile bizlere gönüllerinizi açtığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Dün ve önceki gün Rize'deydim. Size Rizeli kardeşlerimin selamlarını getirdim. Orada da yapımı tamamlanan eserlerimizin açılışını yaptık. Tek bir törenle toplam yatırım tutarı 10 milyarı bulan eseri milletimizin hizmetine sunmanın gururunu yaşadık. Sizlerle birlikte Şehir Hastanemizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Samsun, bizim gururumuz. Samsun, göz bebeğimiz, aşkımız, sevdamız. Bugüne kadar Samsun'a mahcup olmadık, bundan sonra da olmayacağız. Biz birileri gibi lafazanlık yapmıyoruz. Samsun'u ruhumuzla seviyoruz. Bu sevgimizi de lafta bırakmıyor, eserlerimizle, icraatlarımızla bugün hizmete aldığımız dev projelerle ortaya koyuyoruz. Bir medeniyet ve kültür şehri olan, liman ve lojistik şehri olan, tarım ve sanayi şehri olan, tüm yolların birleştiği Samsun'umuzun bu özelliklerini son çeyrek asırdır yaptığımız yatırımlarla güçlendirerek Samsun'a karşı olan tarihi vazifeyi yerine getiriyoruz' dedi.

'SAĞLIK ŞEHRİ'

Samsun Şehir Hastanesi'nin bölgenin sağlık üssü olarak hizmet vereceğini belirten Erdoğan, 'Burası Samsun Şehir Hastanesi. Laf ola beri gele yok. Şehir hastanemizin bugünden itibaren hizmete girmesiyle Samsun bu vasıflarına sağlık şehri ünvanını da ekleyecektir. Şehir hastanemiz 234 bin metrekare alan üzerine 1027 adet deprem izolatörü kullanılarak inşa edildi. Depreme karşı her türlü dayanıklılığa burası sahip. 1458 yatak kapasitesi, 230 yoğun bakım yatağı, yüksek teknoloji ile donatılmış 40 ameliyathanesi, 320 polikliniği ve ağız, diş sağlığı ünitesi ile şehir hastanesi bölgemizin sağlık üssü olarak hizmet verecektir. 3 MR, 3 tomografi, 6 ultrason, 34 röntgen olmak üzere hastanemiz en modern cihazlarla donatıldı. Şehir hastanemizde 548'i uzman hekim olmak üzere 5 bin 419 sağlık çalışanı görev yapacak. Toplam 17 milyar liralık yatırım bedeli ile bu muhteşem sağlık tesisimiz samsunumuza hayırlı uğurlu olsun' diye konuştu.

Şehir hastanesinde görev yapacak sağlık personelinden beklentileri olduğunu ifade eden Erdoğan, 'Samsunlu kardeşlerim geldiği zaman şehir hastanemiz de elemanlarıyla, bütün imkanlarıyla onlara kucak açacak. Şehir hastanesinde yok yok. Burada mutluluk var. Hastanenin hizmete girmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Şehir hastanemiz hükümetlerimiz döneminde, Samsun'a kazandırdığımız sağlık tesislerinden sadece bir tanesidir. Yatırımlarımızla şehrimizin önemli sağlık merkezlerimizden biri haline getirdik. Son 25 yılda 3 bin 551 yatak, 120 diş ünite kapasitesini 27 yeni sağlık tesisi ile inşa ettik. Aile sağlığı merkezlerinden sağlıklı hayat merkezlerine, 112 Acil Sağlık merkezleri istasyonlarından halk sağlığı laboratuvarlarına kadar 22 yeni sağlık tesisini Samsunlu hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Uzman hekim sayımızı 4 katına, toplam hekim sayımız 3 katına çıkardık. Son 2 yılda 1510 yeni sağlık çalışanının şehrimize atamasına yaptık. Şu an Samsun'un toplam yatak kapasitesi 5 bin 415'e yükselmiş durumda. Yeni yatırımlarla Samsun'un sağlık altyapısını daha da güçlendiriyoruz. 350 yataklı Atakum Devlet Hastanesi ve 250 yataklı Tekkeköy Devlet Hastanesi'nin inşaatları da devam ediyor. Alaçam ve Ayvacık'ta 75'er yataklı yeni devlet hastanesi kazandırıyoruz. 350 yataklı İlkadım Devlet Hastanesi'nin de proje sürecinin sonuna yaklaşıyoruz. İnşallah onları da peyderpey tamamlayacak ve hizmete açacağız' dedi.

'HER İŞİN BAŞI SAĞLIK'

Şehir hastaneleri projesinin hayali olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'SSK'lı bir işçi olarak sizler gibi bu kardeşiniz de çok sıkıntılar çekti. Sağlık sistemindeki aksaklıkları tıpkı yaşı 40'ın üzerinde olan kardeşiniz gibi ben de tecrübe ettim. Eski Türkiye'nin dili olsa da konuşsa. Bir zaman makinesi olsa da 25-30 sene önce hastanelerin ne durumda olduğunu geçlerimize gösterse. Sağlam girenin hasta çıktığı, ilaçların biri bulunsa diğerinin bulunmadığı, ilaç alabilmek, muayene olabilmek için saatlerce kuyrukta beklenildiği, vatandaşın insan yerine konulmadığı o kötü günleri hep beraber yaşadık. 2002'de göreve geldiğimizde, 'Her işin başı sağlık' dedik ve önceliklerimizin en başına eğitimle birlikte sağlığı koyduk. Ülkemizin dört bir yanına hastaneler, sağlık ocakları inşa ettik, hastane, sağlık çalışanı ve ekipman sayısını kat kat artırdık. Parası olmayanın kapıdan döndüğü, parası olmayanın hastanede rehin alınma manzarasına son verdik. Hangi gelir grubu, hangi meslekten olursa olsun, vatandaşımızın insanca muamele göreceği bir sistemi ülkemize tesis ettik. Önceden vatandaşlarımız sağlık hizmeti almak için yurt dışına giderdi. Bu tablo tersine döndü. Şimdi her yıl yüz binlerce hasta, şifasını Türkiye'de arıyor. Bunda şehir hastanelerinin katkısı var. Bugün itibarıyla 27 şehir hastanesini tamamladık. Yaklaşık 40 bin yatak kapasitesine sahip bu hastanelerimiz modern birer sağlık üssü olarak tüm vatandaşlarımıza birinci sınıf hizmet veriyoruz. Rize'den Diyarbakır'a, Trabzon'dan Şanlıurfa'ya, Sakarya'dan Ordu'ya yapımı devam eden 13 şehir hastanemizi de tamamlayacağız. Ayrıca proje çalışmaları süren 8 şehir hastanemiz var. Bunların da tamamlanmasıyla Türkiye 26 bini aşkın yatak kapasitesine sahip 21 yeni şehir hastanesine kavuşacak' diye konuştu.

'MUHALEFETİN ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİ OLDU'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemizde sadece iktidar karşıtlığı üzerine kurulu, cephe siyasetinin en bariz örneği şehir hastaneleridir. Milletimizin 'Yapandan Allah razı olsun' dediği bu hastaneler, maalesef ilk günden itibaren muhalefetin eleştiri oklarının hedefi oldu. 'İsraf, bunlara ne gerek var, sağlık sitemine hançer vuruyorlar' dediler. Hiçbir şey bulamadıklarında ise hastanelerimizi büyük diye eleştirdiler. Sonuçta ne oldu? Eleştirileri doğru çıkmadı. Ne gerek var dedikleri şehir hastaneleri 100 yılın sağlık krizi olan koranavirüs salgını mücadelesinde çok önemli misyonlar üstlendi. Yetersiz sağlık hizmeti sebebiyle insanların göz göre göre can verdiği sahnelerin hiçbiri ülkemizde yaşanmadı. O zor günleri, sağlık çalışanlarımızın da olağanüstü fedakarlıklarıyla en rahat yöneten ülkelerden biri olduk. Şehir hastanelerinin ne kadar vizyoner ne kadar isabetli ve stratejik olduğu herkes tarafından anlaşıldı. Geriye doğru baktığımızda iyi ki bu hastaneleri milletimizin hizmetine sunmuşuz. Hizmet ve eser karşıtlarının eleştirilerine iyi kulak asmamışız. Her türlü imkanının bulunduğu bu modern sağlık tesislerinin Türkiye'ye zamanında kazandırdığımız için Cenabıallah'a hamdediyoruz. Sağlık altyapımızı şehir hastaneleri yanında vatandaşlarımızın ilk başvuru yeri olan koruyucu sağlık hizmetleriyle de büyütüyoruz. Ülkemiz genelinde 36 bin yatak kapasitesine sahip 140 hastaneyle 1250'yi aşkın aile sağlığı ve sağlıklı hayat merkezi yapıyoruz. Sandıkta bize görev veren, yetki veren, sorumluluk yükleyen vatandaşlarımızın güvenine layık olmak için ter döküyoruz. İnşallah son nefesimize kadar da tüm Türkiye için, Türk milleti için aşkla çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

'DEMOKRASİ TARİHİNİN KARA LEKESİ'

12 Eylül'ün yıl dönümüne işaret eden Erdoğan, 'Dün demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 12 Eylül darbesinin 46'ncı yıl dönümüydü. Sokak olayları ve siyasi istikrarsız bahane edilerek millet iradesinin gasbedilmesinin üzerinden tam 46 yıl geçti. Hangi görüş ve kökenden olursak olalım, milletçe hepimize büyük acılar yaşattılar. Güya adaleti tesis etmek için bir sağdan bir soldan pek çok insanımızı darağaçlarına gönderdiler. Henüz hayatının baharındaki gencecik fidanlarımızı kaybettik. Millet olarak umutlarımızı, yaşama sevincimizi kaybettik. 12 Eylül darbesi sadece milletimizin gönlünde derin yaralar açmadı, aynı zamanda Türkiye'nin büyümesi ve kalkınmasına da ağır darbeler indirdi. Ülkemiz uzun yıllar ekonomik geri kalmışlığa, yoksulluğa, vesayetçilerin keyfi idaresine mahkum edildi. Terör başta olmak üzere bugün hala enerjimizi tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesi var. Milletimiz, kötü gidişe 3 Kasım 2002'de 'Yeter söz de karar da milletindir' diyerek set çekmiştir' diye konuştu. (DHA)