ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 247 bin 145 kök kenevir ve skunk ele geçirildiğini, 17 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Diyarbakır, Lice, Hani, Hazro ve Kulp Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır'ın Lice, Kulp, Hazro, Kocaköy ve Sur ilçelerinde; 'Yasa Dışı Kenevir Ekimi ile Mücadele Eylem Planı' kapsamında operasyon düzenlendi. 54 operasyonel tim ve 620 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda 91 yasa dışı kenevir ekim alanı tespit edilerek 5,7 ton toz esrar elde edilebilecek 247 bin 145 kök kenevir ve skunk imha edildi. Operasyonda ayrıca 24 kilo esrar ele geçirilirken 17 şüpheli de yakalandı.

Açıklamada, 'Sokak satıcılarına, uyuşturucu imalatçılarına ve yasa dışı uyuşturucu ekim faaliyetlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz' denildi. (DHA)