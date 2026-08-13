ANKARA, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Göbeklitepe'nin kuzey kesimindeki yaklaşık 80'e 70 metrelik alanda ilk kez başlatılan kazı çalışmalarını sanal medya hesabından duyurdu. Ersoy, iki ayrı koruma çatısı altındaki GT1 ve GT2 alanlarında kazıların, A, C ve D yapılarında ise koruma ve sağlamlaştırma uygulamalarının eş zamanlı sürdürüldüğünü açıkladı.

Bakan Ersoy, Göbeklitepe'de Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen 2026 yılı kazı, restorasyon ve koruma çalışmalarına ilişkin bilgileri sanal medya hesabından paylaştı. Bakan Ersoy, 'Göbeklitepe'de araştırmalarımızı yeni alanlara taşıyoruz. Geleceğe Miras Projemiz kapsamında, höyüğün kuzey kesimindeki yaklaşık 80'e 70 metrelik alanda ilk kez kazı çalışmalarına başladık. Yüzey taramalarından elde edilen veriler ve jeomanyetik ölçümler, bu bölgede de büyük boyutlarda kamusal yapılar ile dörtgen planlı yapıların ve kulübelerin bulunduğuna işaret ediyor' dedi.

'BU EŞSİZ MİRASI BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIMLA GELECEĞE TAŞIYORUZ'

Yeni kazı alanının yanı sıra GT1 ve GT2 alanlarında da çalışmaların eş zamanlı olarak sürdürüldüğünü kaydeden Ersoy, 'Şimdiye kadar açığa çıkardığımız yapılar, Göbeklitepe'nin bilinmeyenlerine ilişkin yeni veriler sunuyor. Kazılarla birlikte koruma çalışmalarına da büyük önem veriyoruz. C Yapısı'ndaki dikilitaşın yüzeyine ait son parçaları yerine yerleştirirken D Yapısı'nın duvarlarını ve merkezindeki iki dikilitaşın zemin bağlantılarını güçlendirdik. Dikilitaşları sarsıntılara karşı çelik halatlarla daha güvenli hale getiriyoruz. Ayrıca yeni kazı alanları dikkate alınarak yenilenen yürüyüş yolları yakında ziyaretçilerin erişimine açılacak. Göbeklitepe'nin farklı noktalarında kazı, restorasyon ve koruma çalışmalarını eş zamanlı yürüterek bu eşsiz mirası bütüncül bir yaklaşımla geleceğe taşıyoruz. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze, kazı heyetimize, bilim insanlarımıza ve sahada özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

3 ALANDA EŞ ZAMANLI ÇALIŞMA

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; bugüne kadar höyüğün güney ve batısında yoğunlaşan kazı alanları koruma çatılarıyla örtülürken bu yıl Göbeklitepe'nin kuzey kesiminde ilk kez kazı çalışmalarına başlandı. Yeni kazı alanındaki çalışmaların yanı sıra GT1 ve GT2 alanlarındaki araştırmalar da eş zamanlı olarak devam ediyor. Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen kazılarda Göbeklitepe'nin 2'nci evresine, milattan önce 8 binli yıllara tarihlenen dörtgen planlı yapılar açığa çıkarıldı.

KORUMA SEFERBERLİĞİ

Göbeklitepe'deki kazılara restorasyon ve koruma çalışmaları da eşlik ediyor. C Yapısı'nda 2025 yılında büyük ölçüde tamamlanan sağlamlaştırma uygulamaları 2026 sezonunda da devam ediyor. Ayağa kaldırılan dikilitaşlardan birinin yüzeyine ait son parçalar özgün yerlerine yerleştiriliyor. D Yapısı'nda ise duvarların sağlamlaştırılmasının ardından yapının merkezinde karşılıklı duran iki dikilitaşın zemin bağlantıları güçlendirildi. Dikilitaşların sarsıntılara karşı daha güvenli hale getirilmesi için çelik halatlarla koruma çalışmaları yürütülüyor. (DHA)