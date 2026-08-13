ANKARA, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin havacılık alanında son 24 yılda önemli bir büyüme kaydettiğini belirterek, 'Havalimanlarımızın yıllık yolcu kapasitesini 55 milyondan 397,4 milyonun üzerine çıkardık. Böylece yıllık kapasitemiz, 26 Avrupa Birliği ülkesinin toplam nüfusundan daha fazla yolcuya hizmet verebilecek düzeye ulaştı' dedi.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin sivil havacılık alanında yakaladığı büyümeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uraloğlu, havalimanı altyapısı, yolcu kapasitesi ve uçuş ağıyla Türkiye'nin dünya ölçeğinde dikkat çeken bir seviyeye ulaştığını belirtti. Türkiye genelinde havalimanı sayısının son 24 yılda 26'dan 58'e yükseldiğini belirten Uraloğlu, terminal alanlarının da 541 bin metrekareden 4,1 milyon metrekareye ulaştığını söyledi. Havalimanlarının yıllık yolcu kapasitesinin de arttığını kaydeden Uraloğlu, 'Son 24 yılda havalimanlarımızın yıllık yolcu kapasitesini 55 milyondan 397,4 milyonun üzerine çıkardık. Böylece yıllık kapasitemiz, 26 Avrupa Birliği ülkesinin toplam nüfusundan daha fazla yolcuya hizmet verebilecek düzeye ulaştı' değerlendirmesinde bulundu.

'GÜNLÜK UÇUŞ SAYISI 6 BİN 800'Ü AŞTI'

Son 24 yılda hizmet verilen yolcu sayısının yaklaşık 34 milyondan 2025 yılı sonunda 247,1 milyona yükseldiğini belirten Uraloğlu, günlük yolcu trafiğinin ise 92 binlerden 677 bin seviyesine ulaştığını ifade etti. Uraloğlu, uçak trafiğinde de benzer bir artış yaşandığını belirterek, 'Toplam uçuş sayımız 532 binden 2,5 milyonun üzerine çıktı, günlük uçuş sayısı ise 6 bin 800'ü aştı' bilgisini paylaştı.

Türkiye'nin havacılıkta kapasitesinin yanı sıra küresel sıralamalarda da yükseldiğini belirten Uraloğlu, 'Dünya yolcu trafiğinde 18'inci sıradan 7'nci sıraya, Avrupa'da ise 7'nci sıradan 3'üncü sıraya yükseldik' ifadelerini kullandı.

HAVA ARACI SAYISI 2 BİN 218'E ÇIKTI

Toplam hava aracı sayısının 626'dan 2 bin 218'e çıktığını belirten Uraloğlu, büyük gövdeli uçak sayısının ise 150'den 800'e ulaştığını söyledi. Havayolu koltuk kapasitesinin 25 binlerden 157 binin üzerine çıktığını aktaran Uraloğlu, kargo kapasitesinin de 303 bin tondan 2 bin 903 tona yükseldiğini kaydetti.

'UÇUŞ YOLLARI 80 BİN KİLOMETREYE YÜKSELDİ'

Yurt dışı uçuş noktası sayısının 60'tan 356'ya ulaştığını belirten Uraloğlu, Türkiye'nin hava ulaştırma anlaşması bulunan ülke sayısının da 81'den 175'e çıktığını ifade etti. Uraloğlu, 'Hava sahasında tanımlı uçuş yollarımız da yüzde 91 artışla 41 bin 901 kilometreden 80 bin kilometreye yükseldi. Yani, bugün uçaklarımız, dünya üzerinde 80 bin kilometreyi bulan dev bir hava koridoru üzerinden uçuş gerçekleştiriyor' dedi.

'PİST UZUNLUĞU ANKARA-ÇORUM MESAFESİNE ULAŞTI'

Uçak park pozisyonlarının 332'den 1739'a, seyrüsefer yardımcı cihazlarının ise 215'ten 589'a çıktığını belirten Uraloğlu, 'Yaptığımız yatırımlarla 2002 yılında sivil havacılığımıza hizmet veren yaklaşık 149 kilometrelik pist uzunluğuna 92,4 kilometre daha ekledik. Pist uzunluğumuz 241,4 kilometreye ulaştı; bu da Ankara-Çorum arasındaki mesafeye denk geliyor' açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, Türkiye'nin havacılıkta ulaştığı kapasitenin yalnızca bugünün değil, geleceğin de altyapısını oluşturduğunu belirterek, 'Bu büyüme ile ülkemizi küresel hava ulaşım ağının merkezlerinden biri haline getirdik' ifadelerini kullandı. (DHA)