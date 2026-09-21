MISIR, (DHA) - MISIR, Süveyş Kanalı'nın 'güvenli' olduğunu ve kanal üzerinde deniz seyrüseferinin normal şekilde devam ettiğini bildirdi.

Mısır Süveyş Kanalı İdaresi, Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi'nin, Ulaştırma Bakanlığı Deniz Taşımacılığı Sektörü tarafından İskenderiye kentinde düzenlenen 2026 Dünya Denizcilik Günü dolayısıyla düzenlenen törende konuşma yaptığını duyurdu. Rabi, Süveyş Kanalı'nın güvenli olduğunu, gemi geçişlerinin düzenli bir şekilde sürdüğünü ve geçen ağustos ayında elde edilen gelirin 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 56,7 artarak 567,1 milyon dolara ulaştığını kaydetti.

Süveyş Kanalı'nın seyrüsefer trafiğinin düzenli ve sunulan hizmetlerin yüksek verimlilikte olduğunu aktaran Rabi, 'Uluslararası alanda yaşanan krizler küresel tedarik zincirlerini doğrudan etkiliyor ancak Süveyş Kanalı bu zincirlerin güvenliğindeki kritik rolünü ve ikame edilemez konumunu bir kez daha kanıtladı' ifadelerini kullandı.