BAKAN ÇİFTÇİ: OLUMSUZ DURUM YOK

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de depreme ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Çiftçi, 'Adana ilimizin Saimbeyli ilçesinde saat 04.02'de meydana gelen ve Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Gaziantep illerimizde hissedilen 5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun' dedi. (DHA)