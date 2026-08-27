İSTANBUL, (DHA)- ÜSKÜDAR Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümünü 'Daha Yüksek Sesle - Milli Mücadele'den Zafer'e' başlıklı programla kutlayacağını duyurdu. Program kapsamında, Milli Mücadele yıllarından 30 Ağustos Zaferi'ne uzanan tarihsel yolculuk, anlatılar, türküler ve şarkılar eşliğinde izleyicilerle buluşacak.

Anadolu'nun farklı bölgelerinden ezgilerin seslendirileceği gecede, dönemin mücadele ruhu müziğin ve anlatının gücüyle sahneye taşınacak. Programın solistliğini ve anlatıcılığını Hüseyin Kıyak üstlenecek. Solist Aynur Ezgi Yüksel de seslendireceği eserlerle gecede sahne alacak. Yasemin Şehnaz Ayan kemençesiyle, Gül Güldaş Küçükşahin kanunuyla programa eşlik edecek. Kerim Hamza Akçay viyolonsel ile Işıl Meriç Ayata ise tanburuyla sahnede yer alacak. Can Görer de zeybek performansıyla programın özel bölümlerinden birine imza atacak.

Milli Mücadele'nin farklı dönemlerini ve Anadolu'nun ortak hafızasını müzik aracılığıyla anlatacak programda, zaferin taşıdığı bağımsızlık ve dayanışma duygusu da izleyiciye aktarılacak. Gecenin bir diğer bölümünde Şef Alp Aygün yönetimindeki Üsküdar Çocuk Korosu sahneye çıkacak. Çocuk Korosu'nun seslendireceği eserlerle 30 Ağustos'un coşkusu çocukların sesleriyle de yankılanacak. Böylece programda hem yetişkinler hem de çocuklar için farklı içerikler bir araya gelecek.

Ayrıca 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında çocuklara yönelik Gezgin Kukla İstasyonu da kurulacak. Gezgin Kukla İstasyonu'nda çocuklar, kuklalarla hazırlanan eğlenceli etkinliklerle buluşacak ve bayram coşkusunu yaşayacak.

30 Ağustos'un tarihsel anlamını sanat, müzik ve çocuk etkinlikleriyle bir araya getirecek program, 30 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. 'Daha Yüksek Sesle - MilliMücadele'den Zafer'e' etkinliği saat 18.00'de Bağlarbaşı Kültür Merkezi Boğaziçi Salonu'nda başlayacak. Etkinliğe katılım ücretsiz olacak. Programa katılmak isteyenler kulturrezervasyon.uskudar.bel.tr adresi üzerinden rezervasyon yaptırabilecek