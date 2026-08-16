İstanbul, (DHA)- KANAL D dizisi Daha 17'de tüm kartlar açıldı. Aras (Çağan Efe Ak), Hakan'a (Armağan Oğuz) meydan okudu. Geçmişin izini süren Teoman (Ata Yaşat) ise Leyla'yı (Ceren Ayruk) da işin içine dahil ederek heyecanı zirveye taşıdı.

'KARDEŞİMİN YERİNİ BİLİYOR'

Pazar akşamları ekrana gelen Daha 17'nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Aras'ın kartlarını artık açık oynamaya başladığı görüldü. Hakan'la girdiği diyalog gerilimi artırdı: Serhat (Çağdaş Onur Öztürk), kardeşimi tanıyor. Onun yerini biliyor. Bana telefonda her savaşa hazır olmamı söylüyor. Ben kardeşim için her savaşa hazırım.

DENİZ'DEN TEOMAN'A TOKAT

Okulda yangın paniğinin yaşandığı anlar temponun yüksek olacağını ortaya koydu. Geçmişin gölgesiyle büyük panik yaşayan Teoman'ın Leyla'yı ararken yaşadığı çaresizlik duygu fırtınası estirdi. Deniz'in (Helin Elveren) Teoman'a kendine gelmesi için attığı tokat şok etkisi yarattı.

'O EVİ BULDUM'

Hakan'ın durumu kurtarmak için Aras'ı Serhat'la yüzleştirdiği fragmanın finali nefes kesti. Aras'ın, 'Kardeşimi alan ailenin Bodrum'da yaşadığı evi buldum' demesi hikayede büyük bir kırılma yaşanacağı şeklinde yorumlandı. Teoman'ın Leyla'yı, 'Geçmişe gidiyoruz' diyerek çıkardığı gizemli yolculuk merakı artırdı.

HER PAZAR KANAL D'DE

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği, Pastel Film imzalı Daha 17, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.