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Konuya ilişkin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Beylikdüzü Gürpınar açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 3 kişi bulunan 8,5 metre boyundaki tekne, KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek West İstanbul Marina'da emniyete alındı' ifadeleri yer aldı. (DHA)

Armağan GÖKMEN /İSTANBUL,(DHA)- MARMARA Denizi Beylikdüzü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

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