Nazif Cemhan ŞEN-İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesindeki evinde göğüs ağrısı şikayeti nedeniyle ambulansla kaldırıldığı hastanede anjiyo yapılan komedyen Cem Yılmaz'a ilk müdahaleyi yapan Ayvacık Devlet Hastanesi Acil Servis Pratisyen hekimleri Erdoğan Karataş ve Edanur Canpolat yaşananları anlattı. Pratisyen Hekim Canpolat, 'EKG'sinde kalbin büyük bir kısmını tutan bir kalp krizinin olduğunu anladık ve buna uygun, kan tetkik sonuçlarını beklemeden, direkt, hızlı bir şekilde sevkini gerçekleştirdik' dedi.

Ayvacık ilçesindeki evinde 29 Ağustos'ta göğüs ağrısı yaşayan komedyen Cem Yılmaz, Ayvacık Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yılmaz, buradaki ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne (ÇOMÜ) sevk edildi. Anjiyo yapılan Yılmaz, koroner yoğun bakımda tedaviye alındı. Kalp krizi takibi tamamlandıktan sonra gerekli tetkiklerin ardından Cem Yılmaz dün saat 19.30 sıralarında taburcu edildi. Ayvacık Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli pratisyen hekimler Erdoğan Karataş ve Edanur Canpolat, Cem Yılmaz'a hastanede yapılan ilk müdahale hakkında bilgi verdi.

'KALP KRİZİNE YÖNELİK TEDAVİLERİNİ UYGULAYIP, AMBULANSLA SEVKİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK'

Cem Yılmaz'ın şiddetli göğüs ağrısıyla kendilerine ayaktan başvurduğunu belirten Pratisyen Hekim Edanur Canpolat, 'Sonrasında biz hızlıca müşahedeye alıp vitallerine ve EKG'sine baktık. Diğer doktor arkadaşım Erdoğan Karataş ile birlikte EKG'sini de kalp krizi olarak yorumladık. Bu şekilde hızlıca muayenesini ve ek tetkiklerini, tahlillerini yaparak sevki için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi ile görüştük. Kalp krizinin ne yönelik tedavilerini uyguladıktan sonra sonrasında da ambulansla sevkini gerçekleştirdik. Buradaki tüm personelimize çok teşekkür ederiz. Her şeyi çok hızlı bir şekilde gerçekleştirdiler. Aynı şekilde asıl tedavisini yapan hekimimize de çok teşekkür ederiz Cem Bey'e de çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. EKG'sinde kalbin büyük bir kısmını tutan bir kalp krizinin olduğunu anladık ve buna uygun, kan tetkik sonuçlarını beklemeden, direkt, hızlı bir şekilde sevkini gerçekleştirdik. Buna uygun da tedavisini hızlı bir şekilde gerçekleştirdim' dedi.

'KALP KRİZİ ŞÜPHESİNİ UYANDIRACAK BULGULAR MEVCUTTU'

Pratisyen Hekim Erdoğan Karataş ise 'Cem Bey, 29 Ağustos gecesi şiddetli bir göğüs ağrısı şikayetle bize başvurdu acilimize. İlk başvurduğu anda hemen şiddetli bir göğüs ağrısı olduğu için hızlı bir EKG'sini çektirdik. Yaşamsal fonksiyonların, vitallerine baktırdık. EKG'sinde ciddi anlamda kalp krizi şüphesini uyandıracak bulgular mevcuttu. Bunun için hemen hızlı bir şekilde kardiyak olarak monitörize ettik hastayı. Tam olarak, 'Bu evet kesin kalp krizidir' deyip, emin olduktan sonra doktor arkadaşım, onun 112 ile sevkiyle hemen ilgilendirirken de ben de hasta başında gerekli medikal tedavisi gerçekleştirdim. ÇOMÜ'ye gitmesi için bir süre gerekiyordu. O süre de alması gereken belli bir medikal tedavisi vardı. Ben de onunla ilgilendim. Doktor arkadaşım da sevkini planladı. Zaten çok hızlı bir şekilde üçüncü basmak, anjiyo olması gereken bir ünite gitmesi gerekiyordu. Onu planladık ve hastayı o şekilde çıkardık' diye konuştu. (DHA)