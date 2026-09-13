Erkan UYSAL/ALANYA, (Antalya), (DHA)- CORENDON Alanyaspor-Göztepe maçında görevli, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuran 56 jandarma personeli ve özel güvenlik görevlisi taburcu edildi.

Trendyol Süper Lig'in 5'inci haftasında dün gece Corendon Alanyaspor ile Göztepe arasında oynanan karşılaşmada görev yapan 56 jandarma personeli ve özel güvenlik görevlisi, Alanya Oba Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından rahatsızlanınca çevre hastanelere başvurdu. İlk müdahalelerin ardından taburcu edilen jandarma ve güvenlik görevlilerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Corendon Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu, 'Statta görevli güvenlik güçleri, kumanya yemeğinden etkilendi. Ama çok şükür sağlık durumları yerinde. Satışı yapan firmanın ürünleri ile ilgili numuneler alındı. Gerekli incelemeler yapılacak' dedi.

Diğer yandan, alınan numunelerin Alanya İlçe Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla ilgili birimlere gönderildiği kaydedildi. (DHA)