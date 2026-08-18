Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- KREDİSİZ tasarruf finansmanı sektöründe faaliyet gösteren ve 24'ten fazla ilde 35 aktif şubesi bulunan Albayrak Finans'ın, Isparta Merkez şubesi açıldı.

Isparta Cumhuriyet Caddesi Meydan AVM'deki şubenin açılışı, Isparta Vali Yardımcısı Hamdullah Suphi Özgödek, AK Parti Milletvekili Osman Zabun, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti İl Başkanı Furkan Cem Er, Albayrak Finans Genel Müdürü Mustafa Çetin ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Program kapsamında açılış duası yapıldı, protokol konuşmaları gerçekleştirildi. Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapılarak Albayrak Finans Isparta Şubesi hizmete açıldı.

Isparta Vali Yardımcısı Hamdullah Suphi Özgödek, son derece etkin bir gelişme çizgisi kaydeden Albayrak şirketlerinin bu alanda da başarılı olacağını yürekten inandığını söyledi.

'41 KERE MAŞALLAH DİYORUM'

AK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun da 'Albayrak Grubu çok önemli ve ülke ekonomisine çok ciddi katkılar sağlayan yatırımları bugüne kadar peşpeşe getirdi. Hem Türkiye içerisinde hem 3 kıtada çok stratejik ve önemli yatırmları hayata geçirdi ve sürdürüyor. Bugün Isparta şubesini açıyorlar. Ben 41 kere maşallah diyorum. İnşallah bunun arkası, devamı güçlü şekilde gelsin' diye konuştu.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise 'Ispartamızda yeni finans grubunun açılması bizleri çok memnun etti. Finans ile alakalı alternatiflerin çoğalması halkımız için çok önemli ve değerlidir. İhtiyacı olan ürünü alabilmesi için 'Faiz istemiyorum, faizle benim işim olmaz' diyen ve bu konuda kararlı olan vatandaşlarımız bu tür işletmelerden istifade ediyor. Isparta'da finans kurumlarının çoğalmasını, şehrimizin ekonomisinin güçlenmesine bağlıyorum' dedi.

Albayrak Finans Genel Müdürü Mustafa Çetin de 'Albayrak Grubu ülkemizinin önde gelen gruplarından biridir. Sanayiden medyaya, tarımdan turizme liman işletmeciliğinden ulaştırmaya birçok alanda faaliyetleri olan, yurdumuzda ve üç kıtada faaliyetleri bulunan önde gelen gruplarından biridir. Albayrak Grubu olarak finans noktasında da ülkemize hizmet vermek için bu kuruluşu kurmuş olduk' ifadelerini kullandı.