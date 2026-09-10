CEZAYİR, (DHA) - CEZAYİR, Birleşik Arap Emirlikleri ile diplomatik ilişkilerini bitirme kararı aldığını duyurdu.

Cezayir basını, Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayı yayımladı. İki ülke arasındaki ilişkilerin korunmasına yönelik tüm yolların tükenmesinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile diplomatik ilişkilerin bugün itibarıyla kesildiği kaydedilen açıklamada, 'BAE'nin artan kışkırtıcı ve düşmanca eylemleri karşısında Cezayir, büyük bir itidal ve yüksek bir sorumluluk duygusuyla hareket etmiştir. Devletler arası ilişkileri yöneten ilkelere saygı ruhuyla, BAE tarafının dikkatini çekmek ve haksız davranışların doğurabileceği vahim sonuçlar konusunda kendilerini uyarmak için hiçbir çabadan kaçınılmamıştır. Yapılan birçok uyarıya rağmen BAE, bu eylemlerinde ısrarcı oldu. Söz konusu eylemler, iki egemen devlet arasındaki ilişkiler çerçevesinde artık kabul edilebilir, katlanılabilir veya cevapsız bırakılabilir sınırları aştı. Bu kapsamda ikili ilişkileri korumaya yönelik tüm yollar tükendi ve Cezayir hükümeti, BAE ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı aldı' ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kararın resmi olarak tebliğ edilmesi için BAE'nin Cezayir Büyükelçisi'nin bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı belirtilerek, 'Büyükelçiye karara uyması ve ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre tanındı' denildi.