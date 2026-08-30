ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, '30 Ağustos; vatanı, bayrağı, istiklali ve istikbali uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan milletimizin, esareti asla kabul etmeyeceğini bütün dünyaya ilan ettiği büyük bir zaferdir' dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sanal medya hesabından yayımladığı mesajda. '30 Ağustos; vatanı, bayrağı, istiklali ve istikbali uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan milletimizin, esareti asla kabul etmeyeceğini bütün dünyaya ilan ettiği büyük bir zaferdir. Bu zafer, Anadolu'da yükselen millî iradenin, meclisiyle, ordusuyla, kadınıyla erkeğiyle topyekûn bir varoluş mücadelesine dönüşmesinin ve imkânsızlıklar içinde gösterilen azim ve inançla bağımsızlık yolunun açılmasının nişanesidir. Bizlere düşen görev, ecdadımızdan devraldığımız bu büyük mirası daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye hedefiyle geleceğe taşımaktır. 30 Ağustos Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünde, Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum. Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun' ifadelerine yer verdi. (DHA)