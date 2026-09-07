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73'üncü dakikada Çaykur Rizespor'da Mocsi'nin sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği derinlemesine pasla kale sahasında topla buluşan Mihaila'nın şutunda, kaleci Paulo topun sahibi oldu.

70'inci dakikada konuk ekip öne geçti. Hadergjonaj'ın kullandığı köşe vuruşunda, ön direkte topa ters bir kafa vuruşu yapan Ariss, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 0-1.

57'nci dakikada Alanyaspor'da Makuata'nın sol kanattan ceza sahasına çıkardığı yerden pasa Ruan gelişine vurdu, ancak top Mocsi'ye çarparak dışarı çıktı.

17'nci dakikada Çaykur Rizespor köşe vuruşu kazandı. Topun başına geçen Laçi'nin ceza sahasına yaptığı ortaya, kale sahası içinde iyi yükselen Sagnan kafa vuruşunu yaptı. Ancak Alanyaspor savunmasından Lima, topu ayağıyla uzaklaştırdı.

4'üncü dakikada Alanyaspor atağında, Cantin'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya ön direkte Fatih kafayı vurdu. Top direğe çarpıp oyun alanına dönerken, meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Çaykur Rizespor, evinde Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

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