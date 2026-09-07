SU İKMAL ARACI DEVRİLDİ: 2 İŞÇİ YARALI
Adana'nın Karaisalı ilçesinde devam eden orman yangınına müdahale eden su ikmal aracı, çalışma sırasında devrildi. Araçta bulunan 2 işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
YANGIN BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Adana'nın Feke ve Karaisalı ilçeleri ile Adana-Kayseri sınırındaki Yahyalı'da çıkan yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtildi. Ekiplerin yangınlara müdahalesinin sürdüğü bildirildi. (DHA)
Kaynak: DHA