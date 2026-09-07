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Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucu M.K. ve E.Ü. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. (DHA)

Olay, 5 Eylül saat 02.30 sıralarında Esertepe Mahallesi Ahmet Şefik Kolaylı Caddesi'nde meydana geldi. Taksi durağına gelen M.K. ve E.Ü., orada bulunan şoförlerden araç istedi. Şoförlerin 'durakta araç bulunmadığını ve istirahat ettiklerini' belirtmesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Alkollü oldukları öne sürülen şüpheliler, yaşanan arbede sırasında taksi şoförleri S.Y. ve R.S.'yi darbetti. Olayın ardından bölgeden kaçan şüphelilerin saldırı anı, taksi durağının güvenlik kamerasına yansıdı.

Samet ÖKSÜZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Keçiören ilçesinde bir taksi durağında yaşanan tartışmanın ardından orada bulunan 2 şoförü darbeden 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

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