ANKARA, (DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade veren İbrahim Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek hakkında, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek, şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne geldi. Savcılıkta ifadeleri alınan Ahmet Gökçek ile Hülya Gökçek, adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Hâkimlik, Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. (DHA)