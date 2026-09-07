Avrupa Ajansı (AVA) Londra - İngiliz futbolunun unutulmaz golcülerinden Les Ferdinand, Beşiktaş'ta geçirdiği günleri yıllar sonra da aynı özlemle hatırlıyor. Londra yakınlarındaki Watford'da düzenlenen Türk Hava Yolları World Golf Cup turnuvasında Avrupa Ajansı ve Avrupa Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulunan Ferdinand, Beşiktaş sevgisini Türkçe “En Büyük Beşiktaş” sözleriyle dile getirdi.

1988-89 sezonunda Beşiktaş forması giyen ilk İngiliz futbolcu olan Ferdinand, siyah-beyazlı takımda yalnızca bir sezon geçirmesine rağmen kulüple arasında özel bir bağ oluştuğunu söyledi.

“Beşiktaş beni ben yaptı”

Beşiktaş formasıyla 24 maçta 14 gol atan ve takımın Türkiye Kupası'nı kazanmasına katkı sağlayan Ferdinand, İstanbul'a geliş hikâyesini şöyle anlattı:

“21 yaşındaydım. Londra'dan tek başıma İstanbul'a geldim. QPR'da Gordon Milne beni Beşiktaş'a istedi. Hayatımda ilk kez evden çıkmıştım. O sezon beni hem futbolcu hem de adam yaptı. Beşiktaş olmasaydı, Premier Lig'de 149 gol atamazdım.”

İnönü'deki ilk antrenmanı unutmadı

Ferdinand, Beşiktaş'a transfer olduktan sonra İnönü Stadı'nda yaşadığı ilk antrenmanın kendisi için unutulmaz olduğunu belirtti.

“Stada yaklaştım, bir uğultu geliyor. İçeri girdim, 35 bin kişi ilk antrenmanı izliyor! ‘Welcome to hell’ tabelalarını görmüştüm ama o sevgi... Taraftar bir taraf ‘Siyah’ diye bağırıyor, diğeri ‘Beyaz’ diye cevap veriyor. İnanılmaz bir gürültü.”

“Ortaköy'ü ve Dolmabahçe'yi özledim”

Türk kültürüne ve İstanbul'a duyduğu sevgiyi de anlatan Ferdinand, Türk insanının kendisini hiçbir zaman yabancı hissettirmediğini söyledi.

“Türk insanı bana evimde gibi hissettirdi. Ortaköy'de gezmeyi, Dolmabahçe'de Boğaz'a bakmayı özledim. Beşiktaş taraftarı dünyanın en tutkulu taraftarı.”

Ferdinand, yıllar önce Tottenham'ın resmi internet sitesine verdiği röportajda da Beşiktaş'ta geçirdiği dönemin kariyerindeki önemine dikkat çekmişti. İngiliz yıldız, İstanbul'daki sezonunun futbolcu olarak gelişiminde belirleyici olduğunu vurgulamıştı.

Hafız Mustafa standında Türk lezzetleri

The Grove Hotel golf sahasında gerçekleştirilen turnuvada Ferdinand ile karşılaşan Avrupa Ajansı ve Avrupa Gazetesi ekibi, dünyaca ünlü İngiliz futbolcuya Hafız Mustafa standında Türk baklavası ve lokumu ikram etti.

Türk lezzetlerinin tadına bakan Ferdinand, bu tatları çok özlediğini ifade ederken sohbet uzun süre devam etti. Samimi buluşmada Beşiktaş ve İstanbul anıları yeniden gündeme gelirken, Ferdinand'ın siyah-beyazlı kulübe olan sevgisi bir kez daha ortaya çıktı.