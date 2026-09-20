Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-BURSA'nın İnegöl ilçesinde İshak A. (57), çatıdan inerken kullandığı merdivenden düşerek ağır yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında kırsal Fevziye Mahallesi'nde meydana geldi. Tamir için tek katlı evinin çatısına çıkan İshak A., işini bitirip merdivenden indiği sırada dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan İshak A., ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerde belinde kırık tespit edilen İshak A., ambulansla sevk edildiği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)