Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da yola çıkan koyun sürüsüne çarpan otomobilin sürücüsü Murat Özçimen (28), hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa-Ceylanpınar kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre; Ali Özçimen yönetimindeki, plakası henüz belirlenemeyen otomobil, yola çıkan koyun sürüsüne çarptı. Yaralanan Özçimen, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Murat Özçimen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Özçimen'in cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Öte yandan, otomobilin çarptığı çok sayıda koyunun da öldüğü belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)