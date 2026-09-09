Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/HAKKARİ, (DHA)- AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde terörün olmadığı, barışın istikrarın hakim olduğu el birliğiyle Türkiye Yüzyılı'nı kurma yolundaki hedeflerine kararlılıkla ilerlediklerini belirterek, 'Terörsüz Türkiye, huzurun, bereketin, birlik ve beraberliğin hakim olduğu bir Türkiye demektir.' dedi.

Hakkari'ye gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hakkari'de düzenlenen 'Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimizle Birlik ve Vefa Buluşması' programına katıldı. Bakan Göktaş, şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. 'Bugün bu topraklarda huzur içinde yaşanıyorsa aziz şehitlerin kahramanlıkları ve gazilerin fedakarlıkları sayesinde oldu' diyen Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde savunma sanayisinde önemli yatırımlar yapıldığını, ülkeye huzur ve istikrarın geldiğini söyledi.

'TERÖR ANCAK BAZI ÜLKELERİ MUTLU EDER'

Mahinur Özdemir Göktaş, 'Savunma sanayi alanında yatırımlarımızla huzur içerisinde bugün bir aradayız. Ancak bundan sonraki süreçlerde, Terörsüz Türkiye sürecinde, terörün olmadığı, barışın istikrarın hakim olduğu el birliğiyle Türkiye Yüzyılı'nı kurma yolundaki hedeflerimize kararlılıkla ilerliyoruz. Terörsüz Türkiye, bizi birbirimize düşürenlerin kahrolduğu bir projedir. Çünkü terör ancak bazı ülkeleri mutlu eder. Terör acı getirir. Terör hüzün getirir. Terör ekonomiyi yok eder. Evlatlarımızın hayallerini yok eder. Anneleri gözü yaşlı bırakır, hanelerin içine ateş düşürür. Terörsüz Türkiye, huzurun, bereketin, birlik ve beraberliğin hakim olduğu bir Türkiye demektir.' ifadelerini kullandı.

'BU SÜRECE ŞEHİT AİLELERİNİN DUALARIYLA GELİNDİ'

Bu sürece şehit ailelerinin duaları, destekleri ve vefakar duruşları sayesinde gelindiğini kaydeden Bakan Göktaş, şehit ailelerinin hassasiyetlerinin sürecin her aşamasında dikkate alındığını aktardı. Bakan Göktaş, şehit ailelerinin temsilcilerinin ve şehit derneklerinin TBMM'deki komisyon çalışmalarında dinlendiğini hatırlattığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Şehit ailelerinin hassasiyetleri rapor ve çalışmalara da yansıdı. Şehit ailelerimiz terörden çok çekti. Terörsüz Türkiye'yi en çok şehit ailelerimiz arzuluyor. Bir daha bu topraklar şehit vermesin istiyoruz. Terörün olmadığı bir ortamda istihdam ve ekonomik imkanlar artacak. Gençlerin geleceğe güvenle bakacak ve başka illere göç etmek zorunda kalmayacak.'

'DEVLET, ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEK'

Göktaş, devletin şehit yakınları ve gazilerin yanında olmaya devam edeceğini belirterek, 'Bunu bir görev olarak değil, bir vefa borcu olarak görüyoruz. Sizlere sunduğumuz tüm hizmetleri bir vefa ve minnet borcu olarak görüyoruz. Devlet yanınızda. Bunu her zaman yapmaya devam edecek. Dün şehitlerimizin ailelerinin, emanetlerinin nasıl başımızın üstünde yeri varsa bundan sonraki süreçte de her zaman yerleri başımızın üstüdür. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın' dedi.

'HUZURUN, BARIŞIN VE HAKKANİYETİN SÜRDÜĞÜ BİR TÜRKİYE'

Şehit yakınları ve gazilere yönelik yapılan düzenlemelere de değinen Göktaş, bu düzenlemelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın desteğiyle hayata geçirildiğini hatırlattı. Türkiye'nin güçlü duruşunu şehit aileleri, gaziler ve milletin desteğiyle sürdürdüğünü belirten Göktaş, 'En önemlisi gerçekten Terörsüz Türkiye, milletimizin bize emaneti, milletimizin arzusu. Bundan sonraki süreçlerde de el birliğiyle huzurun hakim kılınacağı, ekonomik güce daha da kavuştuğumuz, huzurun, istikrarın, barışın ve hakkaniyetin sürdüğü bir Türkiye'yi el birliğiyle kurmaya devam edeceğiz' dedi. (DHA)