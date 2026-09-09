16 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ, 795 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Adana'nın Kozan ilçesinde başlayıp, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçrayan orman yangınına 3 uçak, 9 helikopter, 2 insansız hava aracı, çok sayıda arazöz ve personel ile müdahale edilirken dumandan etkilenen 16 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek ayakta tedavi edildi. Alevlerin 3 ilçede ilerlediği Enizçakırı, Kirizli, Sarıağaç, Aydın, Doğanalanı, Üçtepe, Elifçeler, Eğriçam, Musullu, Dailer ve Musahacılar mahallelerindeki 265 hane boşaltıldı. Tahliye edilen 795 kişi, misafirhanelere yerleştirildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. (DHA)

Ali GÖKDAL-Uğur SELÇUK/ADANA, (DHA)