Tuğçe SEZER ODABAŞI- Hadican EROL / İSTANBUL, (DHA)- 'ŞEHİT Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarımızın Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'nde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Terör yarım asır boyunca en ağır bedeli ailelerimize ödetti. Nice çocuğu yetim, nice anne babayı evlatsız, nice eşi gözü yaşlı bıraktı. Her şehit haberi bir haneye ateş düşürürken, milletimizin yüreğinde de derin yaralar açtı. Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin en büyük arzusu, yaşadıkları acıların bir daha hiçbir hanede yaşanmamasıdır. Bu anlamda Terörsüz Türkiye hedefi, milletimizin bu ortak arzusunu kalıcı huzura dönüştürme iradesidir. Bugün Sayın Cumhurbaşkanım, ortaya koyduğunuz kararlı iradeyle yarım asırlık terör meselesini kalıcı çözüme kavuşturacak tarihi adımlar atıyoruz. Hiç şüphe yok ki bu adımlar annelerin ve babaların güven duyduğu, evlatlarımızın geleceğe umutla baktığı 'Büyük Türkiye'nin yolunu açacak' dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle düzenlenen 'Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarımızın Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törende, noter huzurunda yapılan kura çekimiyle 571 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurum ve kuruluşlarına ataması yapıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından 4 dakikalık video gösterimi yapıldı. Açılışta konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Birazdan 571 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın görev yerlerini belirleyeceğiz. Ben şimdiden ataması gerçekleşecek her bir kardeşimizi tebrik ediyor, yeni görevlerinin kendileri, aileleri ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum' diyerek sözlerine başladı.

'BUGÜN HUZUR İÇİNDE YAŞIYORSAK BUNU BÜYÜK BEDELLERE BORÇLUYUZ'

Bakan Göktaş, 'Bugün huzur içinde yaşıyorsak, ay yıldızlı bayrağımız özgürce dalgalanıyorsa bunu vatanımız uğruna ödenen büyük bedellere borçluyuz. O bedelin adı fedakarlıktır. O fedakârlığın en yüce makamı şehitlik, yaşayan nişanesi ise gaziliktir. Şehitlerimizin bizlere bıraktığı emanet, bir ömür taşıyacağımız şerefli bir mesuliyettir. Gazilerimize duyduğumuz minnet ise kelimelere sığmayacak kadar büyüktür. Bize düşen görev, bu büyük fedakarlığı daima hatırlamak ve yaşatmak, duyduğumuz minneti hayatın her alanında vefaya dönüştürmektir. Onları hiçbir zaman yalnız bırakmamak, sevinçlerini paylaşmak ve güçlüklerinde omuz vermektir' diye konuştu.

'571 ATAMAYLA TOPLAMDA 53 BİN 179 KARDEŞİMİZİN İSTİHDAMINI SAĞLAMIŞ OLACAĞIZ'

Bakan Göktaş, 'Sayın Cumhurbaşkanım bu sorumluluğun güçlü bir devlet politikasına dönüşmesinde ortaya koyduğunuz irade belirleyici olmuştur. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz için hayata geçirilen her politika, bu emanete gösterdiğiniz hassasiyetin somut bir neticesidir. Bizler de şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretmeyi milli bir vazife olarak kabul ediyoruz. Liderliğinizde yürütülen çalışmalar, Ağustos ayında Gazi Meclisimizde kabul edilerek yürürlüğe giren düzenlemeyle daha da güçlendi. Bu kapsamda tüm şehitlerimizin kıymetli anne ve babaları devletimizin şefkatli desteğiyle kuşatıldı. Terörle mücadelede yaralandığı halde malul sayılmayan kahramanlarımız ile 15 Temmuz gazilerimize yeni haklar tanındı. Gazi er, erbaş ve güvenlik korucularımıza sunulan destekler artırıldı. Gazilerimizin sosyal hakları genişletildi, ağır engelli gazilerimize sağlanan bakım desteği iyileştirildi. Biraz sonra gerçekleştireceğimiz 571 atamayla toplamda 53 bin 179 kardeşimizin istihdamını sağlamış olacağız. Tüm bu çalışmaları kurumlarımız arasındaki koordinasyonu güçlendirerek sürdürüyoruz. Şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi her fırsatta ziyaret ediyor, onların yanlarında oluyoruz. Aile ve Nüfus 10 Yılı vizyonumuzla şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olmayı, ihtiyaç duydukları her anda destek sunmayı sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.

'BU ADIMLAR BÜYÜK TÜRKİYE'NİN YOLUNU AÇACAK'

Bakan Göktaş, 'Terör yarım asır boyunca en ağır bedeli ailelerimize ödetti. Nice çocuğu yetim, nice anne babayı evlatsız, nice eşi gözü yaşlı bıraktı. Her şehit haberi bir haneye ateş düşürürken, milletimizin yüreğinde de derin yaralar açtı. Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin en büyük arzusu, yaşadıkları acıların bir daha hiçbir hanede yaşanmamasıdır. Bu anlamda Terörsüz Türkiye hedefi, milletimizin bu ortak arzusunu kalıcı huzura dönüştürme iradesidir. Bugün Sayın Cumhurbaşkanım, ortaya koyduğunuz kararlı iradeyle yarım asırlık terör meselesini kalıcı çözüme kavuşturacak tarihî adımlar atıyoruz. Hiç şüphe yok ki bu adımlar annelerin ve babaların güven duyduğu, evlatlarımızın geleceğe umutla baktığı 'Büyük Türkiye'nin yolunu açacak. Bu güven ortamıyla üretim, yatırım ve istihdam artacak, kalkınma ve refah ülkemizin her köşesine yayılacak. Bu huzurun en güçlü dayanağı ise ailedir. Aile güçlendikçe kardeşlik bağlarımız daha da sağlam hâle gelecek. Terörsüz Türkiye, güçlü ailelerin taşıdığı bu kardeşlik ruhu üzerinde yükselecek' dedi.

'BİRAZ SONRA BU SALONDA FEDAKARLIĞIN, CESARETİN, SABRIN VE MİLLET OLMANIN HİKAYESİ YANKILANACAK'

Bakan Göktaş son olarak, 'Biraz sonra bu salonda yalnızca isimler okunmayacak. Fedakarlığın, cesaretin, sabrın ve millet olmanın hikayesi yankılanacak. Nice ailemiz evladını, eşini, babasını ya da kardeşini vatan uğruna şehit verdi. Nice gazimiz, milletin huzuru ve güvenliği uğruna büyük fedakarlıklar gösterdi. İşte bugün devletimiz, bu büyük fedakarlığın karşısında diyor ki, 'Yalnız değilsiniz. Emanetiniz emanetimizdir.' Bu duygularla sözlerime son verirken atamasını gerçekleştireceğimiz 571 kardeşimize yeni görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, kahraman gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutluyorum' ifadelerini kullandı.