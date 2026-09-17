Bunlar da ilginizi çekebilir

KKTC’de gastronomi ve gençler için uluslararası iş birliği adımı

Kayıp Büşra Balıkçı'nın devlet korumasına alınan kardeşleri R.B. ve H.B.'nin ifadeleri doğrultusunda borca karşılık bebeği çadırdan alıp götürdüğü iddiasıyla Diyarbakır'da gözaltına alınan Mehmet K., Sivas'ın Divriği ilçesine getirildi. Mehmet K., ifade işlemleri öncesi götürüldüğü Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheli, daha sonra da sorgu işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. (DHA)

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.avrupagazete.co.uk dışındaki bir siteye yönlendiriyor.