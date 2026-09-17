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Ö.K., olayın ardından aracıyla kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelinin bulunduğu otomobili Mardin yolunda takibe aldı. Polis ekiplerinin aracı sıkıştırması üzerine Ö.K., yakalanacağını anlayınca tabancayla intihar etti. M.K. ve Ö.K.'nin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesindeki Millet Bahçesi yerleşkesinde bulunan kütüphane binası önünde meydana geldi. Ö.K., konuşmak istediği boşandığı M.K. isimli kadınla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.K., yanında getirdiği tabancayla M.K.'ye ateş etti. M.K. yaşamını yitirdi.

Hüseyin İÇLİ-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde Ö.K., boşandığı M.K.'yi tabancayla vurarak öldürdü. Otomobiliyle kaçan Ö.K., polis ekiplerinin takibi sırasında yakalanacağını anlayınca intihar etti.

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