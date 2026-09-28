Mutlu YUCA/BOLU, (DHA)- BOLU Belediyesi bünyesindeki S.S. Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi yöneticileri ve kooperatif ile ticari ilişkisi bulunan firmalar hakkında 'zimmet' iddiasıyla soruşturma başlatıldı, 9 kişi gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Belediyesi bünyesinde faaliyette olan S.S. Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi yöneticileri ve kooperatifle ticari ilişkisi bulunan firmalara yönelik 'zimmet' iddiasıyla soruşturma başlattı. Bu sabah saatlerinde soruşturma kapsamında çeşitli adreslere jandarma tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ev ve iş yerlerinde aramalar yapılan operasyonda, Boltartek Tarım Ürünleri ve Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü, ihale harcama yetkilisi ve ihale komisyonu başkanı Bahadır Acar ve Köroğlu Organik ve Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Çatladı'nın da aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)