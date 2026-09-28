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İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 ton 250 litre kaçak akaryakıt, 2 sayaçlı akaryakıt dinamosu, 25 metre takviye hortumu, 1 adet 1 ton 200 litre kapasiteli fiber tank ve 2 yakıt dolum tabancası ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. (DHA)

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