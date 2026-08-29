Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)- TECRÜBELİ futbolcu Vincent Aboubakar, Bodrum FK kadrosuna katıldı. Yıldız oyuncu için Bodrum İlçe Stadyumu'nda taraftara açık özel bir imza töreni düzenlendi.

Yeşil-beyazlı taraftarların yoğun ilgi gösterdiği törene; Bodrum FK Başkanı Taner Ankara, Başkanvekili Selahattin Polat, MHP Bodrum İlçe Başkanı Engin Galipoğlu ve çok sayıda sporsever katıldı.

Bodrumspor 1931 Taraftarlar Derneği Başkanı Tamer Yaman ile Asi Tayfa Tribün Lideri Doğan Yıldırım, Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar'a taraftarlar adına çiçek ve atkı hediye etti. Törende taraftarların coşkulu tezahüratları ve sevgi gösterileriyle karşılanan Kamerunlu golcü, tribünleri selamlayarak taraftara ilk 3'lüsünü çektirdi. Taraftarların tezahüratlarına karşılık veren Aboubakar, Bodrum FK ailesine katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Atılan imzaların ardından golcü yıldız Aboubakar ve Bodrum FK Başkanı Taner Ankara açıklamalarda bulundu.

TANER ANKARA: 2-3 KATI TEKLİFLER OLMASINA RAĞMEN BİZİ SEÇTİ

Bodrum FK Başkanı Taner Ankara transfer süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, 'Transferler var, iki tane daha geliyor. Pazartesiye kadar. İnşallah çok güzel bir takımımız olacak. Kolej havasında. Gelen arkadaşlar da çok önemli isimler. Yine iki tane milli olan arkadaş, milli takımdan oyuncu geliyor. Ama önemli bir şey söyleyeyim, Aboubakar'a da teşekkür ediyorum. Bu gelen arkadaşlarım her biri para için değil, Bodrum sevdası için geldi. Aboubakar da yarım kalan bir hikayeyi tekrar yazmak üzere geldi, aramıza katıldı. İnanın yurtdışında 2-3 katı teklifler olmasına rağmen bizi seçti. Çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Sağ olsun, var olsun. İnanılmaz heyecanlı. 3 gündür otelde devamlı dinleniyor, antrenman yapıyor. Bir haftadır da Kamerun'da antrenmanlarını yaptı. Allah izin verirse önümüzdeki hafta takımla beraber olacak. Aboubakar'ın kariyerini anlatmaya gerek yok. Ama şunu söyleyeyim size; Bodrum'a gelmek için her türlü fedakarlığı fazlasıyla yaptı. Sağ olsun, var olsun' diye konuştu.

VINCENT ABOUBAKAR: TARİH YAZMAK İÇİN GELDİM

Vincent Aboubakar ise, 'Başkanıma ve hocama teşekkür ediyorum. Bu işin oluşunda olan herkese teşekkür ediyorum. Burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Taraftarların hepsine de birer birer, teker teker teşekkür ediyorum buraya kadar geldiğiniz için. Burada aile ve aidiyet duygusunun yüksek olduğunu hissettim. Başkanla yaptığımız bütün konuşmalarda burada bir aile olduğunu, bizim de aile olacağımızı hissettim. Bana anlattığı projeleri, vizyonu beni çok mutlu etti ve ikna etti. Ben buraya tarih yazmak için geldim. Ama bunu ancak birlikte başarabiliriz. Birlikte daha büyük bir hikaye yazacağız. Kendimi çok iyi hissediyorum. İstatistiksel anlamda yani ben rakamlara takılmıyorum ama çok çok iyi işler yapacağım. Hep birlikte yapacağız' dedi.

FOTOĞRAFLI