'Sağlığa Kulaç At' etkinliğini bu yıl ikinci kez Bodrum'da gerçekleştirildi

Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)- MEMORİAL Sağlık Grubu, Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğiyle geçen yıl ilk kez hayata geçirdiği 'Sağlığa Kulaç At' etkinliğini bu yıl ikinci kez Bodrum'da gerçekleştirdi. Sağlıklı ve hareketli yaşam konusunda toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlayan etkinlikte Memorial hekimleri, yöneticileri ve çalışanları ile federasyon sporcuları sağlık için kulaç attı.

Memorial Sağlık Grubu ve Türkiye Yüzme Federasyonu, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve düzenli fiziksel aktivitenin günlük yaşamın bir parçası haline gelmesine katkı sağlamak amacıyla yeniden Bodrum'da bir araya geldi. Geçen yıl ilki düzenlenen 'Sağlığa Kulaç At-2' etkinliğinin bugün gerçekleştirilen ikinci buluşması, Kumbahçe'deki Paşatarlası Plajı'ndan başladı. Her yaştan bireyin yapabileceği spor dallarından biri olan yüzmenin sağlıklı yaşamdaki yerine dikkat çekilen organizasyona, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert, Türkiye Yüzme Federasyonu Genel Sekreteri Seçkin Renklibay, Memorial hekimleri, yöneticileri ve çalışanları ile Bodrum halkı katıldı. Etkinliğe katılan erişkin ve çocuk lisanslı yüzücüler, Türkiye Yüzme Federasyonu açık deniz yüzücüleri ile kulaç attı. İkinci kez düzenlenen etkinlikte, düzenli fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi ve yüzmenin daha fazla kişinin yaşamının bir parçası haline gelmesine katkı sağlanması amaçlandı.

'BU TÜR ETKİNLİKLERİ DESTEKLİYORUZ'

Bu tür organizasyonları desteklediklerini ifade eden Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, 'Böyle güzel ev sahipliği yaptığı için Memorial Hastanemizi tebrik ediyorum. Sporcularımıza çok teşekkür ederim. Spor, özellikle gençlerimizin yapması gereken çok önemli etkinlik, bu konuda gençlerimizi, etkinliği yapan kurum ve kuruluşlarımızı destekliyoruz. Bodrum mavisiyle, doğasıyla çok güzel bir ilçe. Bu tür etkinlikleri destekliyoruz. Yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayacağız. Bu anlamda büyük zaferin 104'üncü yıl dönümü arifesinde başta büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz' dedi.

'MUHTEŞEM BİR GÖRÜNTÜ'

Etkinliğin renkli görüntülerle geçtiğini ifade eden Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert ise 'Memorial Bodrum Hastanesi'yle iş birliği içerisinde yaptığımız 'Sağlığa kulaç at' etkinliğinin 2'ncisini düzenliyoruz. Geçtiğimiz yıl da gayet güzel, verimli bir etkinlik olmuştu. Bu yıl ise sayımız yaklaşık 2 katına çıktı. Çok renkli ve cıvıl cıvıl görüntüler var. Bu yıl yaklaşık 168 sporcumuz katıldı, muhteşem bir görüntü var, hava harika. Bodrum Belediyesi olarak festivallerin, sağlık ve spor içeren etkinliklerin her zaman yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

'SPORUN VE SPORCUNUN YANINDAYIZ'

Spor ve sporcunun her zaman yanında olduklarını ifade eden Memorial Bodrum Hastanesi Direktörü Hasan Peksel ise 'Bugün, 'Sağlığa kulaç at' adlı organizasyonumuzun ikincisini düzenliyoruz. Henüz yeni açılmış, 1'inci yılını doldurmuş Memorial Sağlık Grubu olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Bu anlamda farkındalık projesi olarak bu etkinliğimize her sene devam etmek istoruz' dedi.

'HEPİMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Türkiye Yüzme Federasyonu Genel Sekreteri Seçkin Renklibay da 'Sağlık için geleceğimiz için gençlerimiz ve hepimiz için çok önemli bir teması olan konu başlığı ile buradayız. Bodrum çok sevdiğimiz bir yer, Türkiye Yüzme Federasyonu olarak son dönemki başarılarımızın taçlandırabilmek adında da sosyal sorumluluk projeleri içerisinde yer almaktan keyif alıyoruz. Marka değeri olan bir kurumla beraberiz. Memorial Sağlık Grubu'na bu etkinliği düzenledikleri için teşekkür ederim' diye konuştu.