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Süper Lig'in 3'üncü haftasında Fenerbahçe yarın saat 21.30'da deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı'na geldi. Sağanak yağışa rağmen havalimanına gelen taraftar, tezahüratlarda bulundu. Taraftarı selamlayan kafile, konaklayacağı otele doğru yola çıktı. Öte yandan Başkan Aziz Yıldırım da takımla birlikte Samsun'a geldi.

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Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)- SÜPER Lig'in 3'üncü haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi, Samsun'a geldi.

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